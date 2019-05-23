إسقاط طائرة مُسيرة قرب مطار حماة العسكري بسوريا

نشرت الصحف الأجنبية والعربية اليوم الخميس، أن الجيش السوري نجح في إسقاط طائرة مسيرة كانت محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة العسكري.



وأوضحت القناة أن متشددين من تنظيم "جبهة النصرة" هم من أطلقوا الطائرة.



وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أعلنت أمس أن التنظيمات الإرهابية اعتدت بعدد من القنابل أسقطتها من طائرة مسيرة على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي ما تسبب بوقوع دمار كبير في المحطة.



ويخوض الجيش السوري معارك شرسة ضد المسلحين في ريف حماة، وأعلن سلاح الجو السوري مساء أمس استهداف مواقع للإرهابيين في الهبيط ومحيط كفر نبودة ومحيط الحويز والحماميات، إضافة إلى استهدافه "تحركات الإرهابيين في قريتي العامقية والحواش بريف حماة الغربي".