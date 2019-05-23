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الخميس 23/مايو/2019 - 08:09 ص

الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز تتهم محاميها بسرقة أموالها

ستورمي دانيالز
ستورمي دانيالز
وكالات
dostor.org/2640365

اتهمت السلطات القضائية في مانهاتن، الأربعاء، المحامي مايكل افيناتي، باختلاس أموال موكلته نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز التي ساهمت في شهرته عندما مثّلها في معركتها القضائية مع الرئيس دونالد ترامب.

وفي لائحة اتهام مؤلفة من 16 صفحة اتهم المدعي العام الفدرالي المحامي أفيناتي بتزوير مستندات من أجل الاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو 300 ألف دولار كان مخصصا في الأصل لدانيالز كجزء من دفعة أولى من ناشر مذكراتها.

ولم يذكر اسم ستورمي دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، صراحة في لائحة الاتهام، بل تمت الاشارة اليها بـ "الضحية رقم 1"، لكن وسائل إعلام متعددة أكدت أن دانيالز هي الضحية المعنية.

ونفى أفيناتي هذا الاتهام على موقع تويتر قائلًا "لم يتم اختلاس او اساءة استخدام أي أموال تتعلق بالسيدة دانيالز". وأضاف أنه واثق من "تبرئته بالكامل" من هذه التهمة.

واكتسب أفيناتي الذي يعيش في كاليفورنيا سمعة سيئة عندما توكل عن دانيالز بين عامي 2018 و2019 في معركتها القضائية مع ترامب المتعلقة بقضية الاموال التي تلقتها منه كي تلتزم الصمت بشأن علاقة غرامية معه عام 2006.

وافيناتي المعروف عنه ولعه بالرفاهية قيل إنه استخدم الأموال التي اختلسها من دانيالز كي يسدد نفقات متعلقة بالعمل وأخرى شخصية تشمل استئجار سيارة فيراري.

وفي حال إدانته يواجه أفيناتي عقوبة السجن لمدة تصل إلى 22 عاما.

وهذا الاتهام هو الأحدث في سلسلة من المشاكل القانونية التي يواجهها أفيناتي. وقد قُبض عليه في نوفمبر في لوس أنجلوس بسبب قضية عنف منزلي لكنه لم يواجه تهما جنائية.

وأوقف بعد ذلك في نيويورك في مارس للاشتباه بمحاولته ابتزاز ملايين الدولارات من شركة الملابس الرياضية العملاقة "نايك".

وفي أبريل وُجهت اليه 36 تهمة اختلاس واحتيال مالي ومصرفي وإفلاس احتيالي في لوس أنجلس تصل عقوبتها إذا ما أدين إلى السجن 355 عاما إلا أنه يصر على تأكيد براءته.

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