العراق.. مقتل 3 دواعش وشرطيين في هجوم على حقل نفط شرقي تكريت

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة تكريت اليوم الخميس بمقتل ثلاثة من عناصر داعش وشرطيين اثنين وإصابة 7 آخرين في هجوم لتنظيم داعش على حقل علاس النفطي شرقي تكريت (170 كم شمال بغداد).



وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن " طائرتين مروحيتين شاركتا في رد الهجوم وتمكنت إحداهما من إحراق عجلة تحمل ثلاثة من عناصر داعش مما أدى إلى مقتلهم جميعا فيما تمكنت ثلاث سيارات أخرى تحمل عناصر داعش من الفرار إلى قرية العواشرة في الجهة الشرقية لجبال حمرين في محافظة كركوك".



وأوضح أن "الهجوم أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة سبعة آخرين بجروح متفاوتة"، مشيرا إلى أنه "تم استرجاع النقطة التي سيطر عليها عناصر داعش قبل منتصف الليلة الماضية".



كان المصدر ذكر الليلة الماضية أن" عددا من عناصر داعش شنوا هجوما على قوة حماية حقل علاس النفطي مستخدمين مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والخفيفة".



وأضاف أن" قوة شرطة النفط المكلفة بحماية الحقل تصدت لهم بعد أن سيطروا على إحدى نقاط الحراسة المتقدمة التي انسحب منها العناصر المكلفون بحمايتها تحت تأثير النار".



ومازالت سلسلة جبال حمرين الممتدة في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى تشكل أوكارا لعناصر داعش ينطلقون منها لشن هجمات على القوات العراقية التي لم تنجح حتى الآن بتطهير حمرين بالرغم من العديد من العمليات العسكرية التي شنتها لطرد عناصر داعش منها.