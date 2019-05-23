صحيفة صينية: أمريكا أكبر صانع للمشاكل في المجتمع الدولي

وصفت صحيفة الشعب الصينية الولايات المتحدة بأنها "أكبر صانع للمشكلات في المجتمع الدولي".



وقالت الصحيفة في تعليق نشرته اليوم الخميس: "منذ أكثر من عام، تتصرف الولايات المتحدة وكأنها ثور داخل متجر صيني، حيث تلوح بعصا التعريفات وتثير النزاعات التجارية وتهاجم القواعد التي يستند إليها نظام التجارة متعدد الأطراف"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرج.



وأضافت: "من خلال فرض تعريفات واسعة النطاق، تجاهلت الولايات المتحدة التزاماتها الخاصة وقواعد منظمة التجارة العالمية، ووضعت عمدا ومن جانب واحد المصالح فوق القواعد الدولية".



وتابعت أن" عداء هذه الإدارة للقواعد الدولية أصبح سمة سياستها الخارجية".



الجدير بالذكر أن هناك خلافات كبيرة ومُناشدة بوقف هواوي في العالم، وآخرهم اليوم الخميس، حيث أرسبت أمريكا طلب لكوريا الجنوبيه لدعم واشنطن في قرارها هذا.