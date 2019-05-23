العراق يحذر من انزلاق المنطقة إلى حرب مدمرة

حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من انزلاق المنطقة إلى حرب مدمرة على خلفية التوتر المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة.



وقال "عبدالمهدي" في جلسة مباحثات مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن "العراق لن يدخل في سياسة المحاور والاصطفافات والإدانات والاتهامات ونرجو أن تخرج المؤتمرات العربية والإسلامية المقبلة بخطاب تهدئة يخدم استقرار المنطقة التي عانت من ويلات الحروب والدمار".



وأضاف في بيان صحفي الخميس: "الوضع حساس وخطير ونخشى من انزلاق المنطقة إلى حرب مدمرة وعلينا التعاون وتشجيع جهود الاستقرار ونزع فتيل الحرب".



وأكد: "إننا في مرحلة تصفير المشاكل بين العراق والكويت وقطعنا شوطا كبيرا وتجاوزنا الكثير من المسائل العالقة ونضع يدا بيد لبناء مستقبل أفضل وعلاقات تكامل، ولدينا الكثير من المشتركات والفرص، وبالأخص في مجالات البناء والإعمار والخدمات"، مضيفًا أن الوفود واللجان المشتركة "قطعت شوطا مهما في بحث ملفات التعاون في جميع المجالات ونتطلع إلى المزيد".