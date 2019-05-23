تونس: رفع التأهب الأمنى استعدادا لعيد الفطر والانتخابات التشريعية والرئاسية

أكد وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي، رفع درجة التأهب والاستعدادات الأمنية خلال الأيام المقبلة، استعدادا لعيد الفطر المبارك ولتأمين الامتحانات الوطنية المقبلة وتأمين عودة التونسيين من الخارج والموسم الصيفي والانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.



وأوضح الفراتي، في تصريح مساء الأربعاء عقب مشاركته في حفل إفطار جماعي مع عدد من الضباط وقوات الأمن، أنه تم تخصيص منظومة أمنية لكل مناسبة، قائلا: "لدينا مخططات أمنية تتطور حسب الأوضاع، والوضع الأمني على الحدود مع ليبيا يتسم بالحذر، ولكن تم اتخاذ ما يكفي من الاحتياطات".



وكان وزير الداخلية قد اطلع -خلال زيارته إلى مقرّ إدارة إقليم الأمن الوطني بتونس- على ظروف عمل الوحدات الأمنية بها ومدى جاهزيتها، مشيدا بما يتحلى به الأمنيون من تضحية وانضباط ووطنية، ودعاهم إلى مواصلة بذل الجهد للحفاظ على الأمن العام.