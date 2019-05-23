القاهرة : الخميس 23 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
09:32 م

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)
09:21 م

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

عالم
الخميس 23/مايو/2019 - 03:45 ص

عريقات: من يدافع عن الشعب الفلسطينى يدعم محمود عباس

عريقات: من يدافع
عريقات: من يدافع عن الشعب الفلسطينى يدعم محمود عباس
dostor.org/2640310

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن من يريد الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني عليه أن يدعم موقف الإجماع الفلسطيني ممثلا بموقف الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والفصائل والحركات الفلسطينية كافة والشخصيات الوطنية والقطاع الخاص.

وقال عريقات - في بيان الأربعاء - "نثمن عاليُا هذا الإجماع الفلسطيني بالانتصار لحقوقنا الوطنية المشروعة"، مشددًا على أن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لم تفوض أحدا للحديث باسمها و"لا نريد أن نزايد على أحد أو ننتقص من مصالح أحد، ولكن وعلى ضوء قرارات الإدارة الأمريكية قررنا عدم المشاركة في المؤتمر الذي اقترحت الإدارة الأمريكية عقده في المنامة بأي شكل من الأشكال".

وأعرب عريقات عن شكره العميق لموقف الإجماع الدولي في مجلس الأمن، الذي عارض مواقف الإدارة الأمريكية تجاه محاولات إسقاط حل الدولتين على حدود 1967 وقضايا القدس واللاجئين والاستيطان والحدود.

في سياق آخر، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية: "نعاهد أسر شهدائنا وأسرانا أننا سنبقى على العهد، فكما عاهدنا الله وأقسمنا اليمين أن نبقى مخلصين لفلسطين، أيضا أقسمنا اليمين أن نبقى مخلصين لدم الشهداء والأسرى وعائلاتهم".

وأضاف أشتية - خلال مشاركته في الإفطار الرمضاني الجماعي لأسر الشهداء، الذي أقامه التجمع الوطني لأسر الشهداء، مساء اليوم الأربعاء في رام الله- "نحن اليوم تشن علينا حرب من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل، حرب من نوع جديد، إضافة إلى الحرب على الأرض والهوية والإنسان، هناك حرب مالية، هذه الحرب التي تعتقد الإدارة الأمريكية أنها تبتزنا من أجل مواقف سياسية، وباسمكم جميعا نقول إن الرئيس محمود عباس ونحن معه، سنبقى الأوفياء لدم الشهداء والأسرى مهما كان شكل الحرب المعلنة علينا".

وتابع: "المركب الثاني من صفقة القرن سيبدأ بعد أيام، بعد إنجاز المركب الأول المتمثل بنقل السفارة وتجفيف الأموال عن منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وعلينا، والآن سيعقد الشق الاقتصادي من صفقة القرن، ونحن لسنا طرفا مع هذا ولا نريد أن يشارك أحد، لم نستشر ولن نكون طرفا، نحن لا نبحث عن لقمة عيش، نبحث عن عزة نفس وكرامة ودولة مستقلة وعاصمتها القدس".

وأردف أشتية: "اليوم وضعنا الاقتصادي صعب وتسلمنا الحكومة في ظروف صعبة، ويشرفني أن أقف على هذه المنصة بتكليف من الرئيس محمود عباس، والوزراء، لكي نكون خدما لشعبنا، واستراتيجيتنا تعزيز المواطنين على أرضهم وتعزيز صمود أهلنا في القدس، وتحقيق الوحدة الوطنية".

واستطرد: "نحن على العهد، وكما كلفنا الرئيس أن نعمل من أجل مساعدة أهلنا في غزة سنبقى أوفياء لأهلنا هناك، ونحن في الحكومة سنبقي الباب مفتوحا، لننهي الانقسام ولنشكل حكومة وحدة وطنية".

واختتم أشتية: "نترحم على شهدائنا في هذا اليوم الفضيل، وندعو لجرحانا بالشفاء، ولن يهدأ لنا بال ما دام أسرانا في السجون، والأولوية للشهداء والأسرى وعائلاتهم لو بقي معنا قرش واحد".

اقرأ أيضًا
منذ يوم

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا

منذ اسبوع

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)

منذ أقل من شهر

مقتل 6 أشخاص بينهم أطفال فى قصف لإرهابيين على حلب

منذ أقل من شهر

مظاهرة "عربية - يهودية" وسط تل أبيب ضد حصار غزة

منذ أقل من شهر

الجيش الوطنى الليبى يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

منذ أقل من شهر

فتح معبري "بيت حانون" و"كرم أبو سالم"

الآن

ماذا يحتاج الأهلي من القمة للتتويج بالدوري حال فوز الزمالك بكل مبارياته؟

البنتاجون يدرس إرسال 5 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط

"خطة النواب": زيادة مخصصات بعض الوزارات لن تؤثر على عجز الموازنة

النيابة تصرح بدفن جثامين 5 غرقى في سقوط ميكروباص بترعة بالبدرشين

ads
ads
الأكثر قراءة

بسبب الحرارة.. "الحكومة" تكشف حقيقة منح العاملين بالجهاز الإداري إجازة غدًا

مصدر أمني يكشف حقيقة الصور المتداولة للقبض على طلبة أولى ثانوي

أول رد من الأهلي على إعلان مؤجلات الدوري

برشلونة يستهدف التعاقد مع بطل "ريمونتادا ليفربول"

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة بنك الدم بمستشفى مطوبس المركزى

محافظ كفر الشيخ يطالب بتحسين الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى مطوبس

"الثقافة" تكرم مساعد وزير الصحة ضمن مبادرة "نجم بلدنا"

رياضة

يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم روما

تعرّف على أبرز نتائج مباريات الثلاثاء

رياض محرز يشكر جماهير مانشستر سيتى

نجم الساعة

الشيخ سيد سعيد: سورة يوسف عشقى.. ولا أطلب أجرًا على قراءة القرآن

الأكثر قراءة

بسبب الحرارة.. "الحكومة" تكشف حقيقة منح العاملين بالجهاز الإداري إجازة غدًا

مصدر أمني يكشف حقيقة الصور المتداولة للقبض على طلبة أولى ثانوي

أول رد من الأهلي على إعلان مؤجلات الدوري

برشلونة يستهدف التعاقد مع بطل "ريمونتادا ليفربول"

الرئيس نيوز

بالصور: أسرة القتيل الفلسطيني تتسلم جثمانه من "مشرحة زينهم"

أمريكا تدرس إرسال آلاف الجنود للشرق الأوسط بسبب التوتر مع إيران

مصدر أمني يكشف حقيقة الصور المتداولة للقبض على طلبة أولى ثانوي

إندونيسيا تفرض قيودًا على "واتسآب وفيسبوك" بعد مصرع 6 في أعمال شغب

"منظمة التحرير" تعلن مقاطعة فلسطين لـ"مؤتمر البحرين الاقتصادي"

كشكول

استمرار الامتحانات بكليات جامعة عين شمس اليم حسب الجداول المعلنة

"صورة". . التعليم تعلن الجدول المعدل للأول الثانوي بعد تأجيل مادة اللغة الأجنبية الأولى

"النظام سلوك" حلقة جديدة من حملة عُد لأصلك لطلاب الأزهر

القاهرة الأزهرية تعلن تعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية

التعليم توجه الإدارات بعدم إغلاق أجهزة التقدير الإلكتروني في هذه الأيام

الأمصار

مرة أخرى.. الولايات المتحدة تدعو لحل الأونروا

يعمل لصالح الحرس الثوري.. فرنسا تسلم أمريكا مهندسا إيرانيا

إطلاق سراح إيطالي ظل رهينة في سوريا لنحو 3 سنوات

العنف يتصاعد في جاكرتا اعتراضا على نتيجة الانتخابات

تركيا تخفض رسوم واردات 22 منتجا أمريكيا

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

الحكم بالإعدام على الآنسة أم كلثوم (صورة)

دعاء اليوم 17 السابع عشر من رمضان 1440 فضل وثواب دعاء اليوم السابع عشر

بتوفير العملات المعدنية.. امرأة تحقق إنجازًا "غير متوقع"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

بعكس الشائع.. علماء يحذرون من الجلوس المعتدل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎