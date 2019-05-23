اليمن يؤكد مجددًا على الانحياز المستمر لخيار السلام الدائم

أكد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، مساء أمس الأربعاء، مجددًا حرص اليمن على الانحياز المستمر لخيار السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك الاجتماع جاء خلال لقاء نائب الرئيس اليمني، اليوم مع السفير الأمريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل.



وأشاد "صالح" بالدعم المستمر للولايات المتحدة الأمريكية ومساندتها للشرعية ولجهود إرساء السلام ومنع التدخل الإيراني وأذرعه في المنطقة.



وبحث اللقاء مجالات التعاون المختلفة بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية وفي المقدمة منها المجال العسكري والأمني ومجال محاربة الإرهاب.