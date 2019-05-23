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الخميس 23/مايو/2019 - 04:40 ص

واشنطن تدعو إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

واشنطن تدعو إلى حل
واشنطن تدعو إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
dostor.org/2640306

دعت الولايات المتحدة إلى حل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، واصفة إياه بالنموذج الذي خذل الشعب الفلسطيني.

وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي قال المستشار الأمريكي جيسون غرينبلات، إن الأونروا عبارة عن "ضمادة" وأن الوقت قد حان لكي تتسلم الدول المستضيفة للاجئين والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية.

وقال "غرينبلات" الذي يشترك مع صهر ترامب جاريد كوشنر في صياغة خطة سلام سيتم الإعلان عنها بعد شهر رمضان إن الوقت حان "لبدء نقاش حول تخطيط نقل الخدمات التي تقدمها الأونروا إلى الحكومات المضيفة أو غيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية".

بدوره، قال مدير الاونروا بيير كرينبول للمجلس عبر الفيديو من غزة، إن الوكالة تمكنت من سد عجز بقيمة 446 مليون دولار العام الماضي من خلال خفض الميزانية ومساهمات المانحين الجدد.

وتابع: "في الوقت الذي يواجه فيه اللاجئون الفلسطينيون غيابا شبه تام لأي افق سياسي، أنا مقتنع تماما بأن استمرار خدمات الأونروا مهم جدا لحفظ الكرامة الإنسانية والاستقرار الإقليمي".

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