الإمارات تستعرض الفرص الاستثمارية فى قمة "اختر أمريكا للاستثمار 2019"

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في أعمال قمة "اختر أمريكا للاستثمار 2019" والتي تنطلق فعالياتها في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 10 حتى 12 يونيو المقبل.



ويضم وفد الدولة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية ومن القطاع الخاص ومشاركة مجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج.



وتُركز القمة عبر جلساتها على استعراض أبرز الفرص المطروحة أمام المستثمرين بالسوق الأمريكية، وأهم القوانين والتشريعات المنظمة لبيئة الأعمال واتجاهات الصناعة وإمكانية عقد الشراكات.



وإلى جانب أعمال القمة، يشارك وفد الإمارات في اجتماعات مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، والذي يعقد في العاصمة الأمريكية على هامش أعمال القمة وبحضور واسع من قبل ممثلي مجتمعي الأعمال والشركات والمستثمرين من البلدين.



وقال عبدالله آل صالح إن دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة قائمة على احترام المصالح المشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة، مشيرًا إلى أن الإمارات تمثل الشريك التجاري الأول لأمريكا في المنطقة، فيما تعد الولايات المتحدة الأمريكية ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى العالم، وكذلك ثالث أكبر مستثمر أجنبي بأسواق الإمارات.



وأضاف آل صالح أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأمريكا سجل نموًا بما نسبته 9.7% خلال الأعوام 2013-2017، في حين بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال الـ9 شهور الأولى من عام 2018 ما قيمته 20.5 مليار دولار، فيما تقدر الاستثمارات الأمريكية بأسواق الإمارات في حدود 5.2 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار استثمارات إماراتية بالأسواق الأمريكية.