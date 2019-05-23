يوفنتوس يستهدف التعاقد مع نجم روما

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي لخطف نيكولو زانيولو، لاعب وسط روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويرتبط اللاعب الإيطالي صاحب الـ19 عامًا بعقد مدته 4 سنوات مع روما، لكنه يرغب في الرحيل عن صفوف الفريق، وفقا لما ذكرته تقارير صحفية في الفترة الماضية.



وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن يوفنتوس أبدى اهتمامه بضم زانيولو، وبدأ بالفعل محادثاته مع وكيل اللاعب كي يقنعه بانضمام موكله لـ"البيانكونيري".



وأوضحت الصحيفة أن روما لن يفرط في اللاعب سوى بمبلغ 50 مليون يورو، وهو ما يصعب مهمة يوفنتوس، لأنه لا يتماشى مع سياسة النادي، والتي تهدف للتعاقد مع اللاعبين بشكل مجاني.



يذكر أن زانيولو شارك مع "الجيالورسي" هذا الموسم في 36 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين.