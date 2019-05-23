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الخميس 23/مايو/2019 - 03:16 ص

تعرّف على أبرز نتائج مباريات الثلاثاء

تعرّف على أبرز نتائج
تعرّف على أبرز نتائج مباريات الثلاثاء
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شهدت الملاعب الأسيوية والعربية لقاءات برسم دوري أبطال أسيا والدوريات المحلية نستعرض أبرز نتائجها:

دوري أبطال آسيا
أكمل فريق غوانجزو الصيني عقد الفرق المتأهلة لدور 16 من دوري أبطال أسيا، بعدما حسم الصراع على البطاقة الثانية في المجموعة السادسة بفوزه على دايجو الكوري الجنوبي 1-0 ليحتل المركز الثاني خلف سانفريس هيروشيما الياباني.

وتأهلت عن منطقة شرق أسيا فرق شاندونغ ليونينغ وجوانجزو وشنغهاي (الصين) وسانفريس هيرو شيما وكاشيما أنترز حامل اللقب وأوراوا ريد دياموند (اليابا ) وأولسان هيونداي وجيونيك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية).

الدوري التونسي للمحترفين
قرب النجم الساحلي والناي الصفاقسي المتصدر الترجي الرياضي من حسم لقب الدوري التونسي للمحترفين بعد تعادلهما سلبيا في قمة الجولة 23.

ويحتل الفريقان المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد 45 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الترجي الذي غاب عن الجولة بسبب مشاركته في نهائي دوري الأبطال ويحتاج نقطتين من 4 لقاءات للتتويج باللقب.

وفي باقي النتائج فاز النادي البنزرتي على الملعب القابسي 2-1 ونجم المتلوي على النادي الإفريقي 1-0 وتعادل مستقبل قابس ونادي حمام الأنف سلبيا واتحاد بن قردان والاتحاد المنستيري 1-1 واتحاد تطاوين والملعب التونسي 2-2.

الدوري المصري الممتاز
فقد الأهلي المتصدر نقطتين بتعادله أمام الإسماعيلي 1-1 في لقاء مؤجل عن الجولة 18 ليرفع رصيده في الصدارة إلى 74 نقطة من 32 لقاء.

وصعد بيراميدز للمركز الثاني بعد فوزه 2-0 على النجوم في لقاء برسم الجولة 33 ليرفع رصيده إلى 69 نقطة من 33 لقاء، مقابل 66 للزمالك الثالث من 29 لقاء.

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