إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل قرب مطار حماة شمال سوريا

أعلن التلفزيون الرسمي السوري، أن وحدة من الجيش السوري أسقطت طائرة مسيرة محملة بالقنابل قرب مطار حماة شمالي البلاد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز، مساء الأربعاء.



وأشار إلى أن طائرة الدرون تم تسييرها من قبل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي التابع لتنظيم القاعدة.



ونقلت فضائية سكاي نيوز عن وكالة الأنباء الرسمية أنه قد أسقطت طائرة مسيرة في وقت سابق عددًا من القنابل على محطة الزارة لتوليد الكهرباء في ريف حماة الجنوبي، ما تسبب بوقوع دمار كبير في المحطة.



وذكر مدير المحطة، أن حادث إسقاط الطائرة بالقرب من المحطة أدى إلى توقف إحدى المجموعات عن العمل وخروجها عن الخدمة.