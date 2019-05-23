مسلسل "قمر هادي" تريند مصر على "تويتر"

تصدر هاشتاج مسلسل #قمر_هادى تريند مصر على "تويتر"، وذلك في أعقاب تصاعد الأحداث اليوم فى الحلقة السابعة عشر، كما احتل المسلسل تريند على "جوجل".



وفي أحداث الحلقة 17، يغلق القبر عليه، ثم يدخل رشدي الشامي الذي قتل خطيب ابنته أحمد ثابت، إلى السجن.

كما ذهب أشقاء هادي أبو المكارم، إلى المكان الذي خبىء به ابنته، وتحدثوا معها حول ما حدث خلال الفترة الماضية، والدوافع التي قادته لفعل ذلك.



"قمر هادى" من تأليف إسلام حافظ،إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى لمالكها تامر مرسى، بطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين.



