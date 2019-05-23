وول ستريت تهبط بفعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين

تراجعت مؤشرات الأسهم الرئيسية لبورصة وول ستريت، الأربعاء، مع تأثر معنويات المستثمرين سلبا جراء تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 100.85 نقطة أو 0.39% إلى 25776.48 نقطة.



ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 8.1 نقطة أو 0.28% إلى 2856.26 نقطة.



وهبط المؤشر ناسداك المجمع 34.88 نقطة أو 0.45% إلى 7750.84 نقطة.



وكانت الأسهم الأمريكية قد فتحت، صباح اليوم، على انخفاض؛ حيث أثارت تقارير أن واشنطن قد تفرض عقوبات على شركة صينية أخرى المخاوف من تصاعد في التوترات التجارية.



بينما تأثر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 سلبا أيضا بخسائر في كوالكوم لصناعة الرقائق وسلسلة متاجر لويز لمستلزمات تحسين المنازل.



وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 58.87 نقطة بما يعادل 0.23% إلى 25818.46 نقطة.



ونزل ستاندرد آند بورز 8.30 نقطة أو 0.29% ليفتح عند 2856.06 نقطة.



وهبط المؤشر ناسداك المجمع 35.92 نقطة أو 0.46% إلى 7749.81 نقطة.