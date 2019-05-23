الليلة.. حفل لموسيقي العود بجزويت الإسكندرية

ضمن فعاليات برنامج السهرات الرمضانية٬ والتي ينظمها مركز الجزويت بالإسكندرية٬ تقام في التاسعة من مساء اليوم الخميس٬ على خشبة مسرح الجراج٬ حفل موسيقي فني٬ تحييه الفنانة نانسي فاروق أستاذ وسوليست ببيت العود العربي كما درست آلة العود بأكاديمية الفنون وكلية التربية النوعية.



وتتلمذت على يد الفنان "نصير شمه" وعضو بأوركسترا بيت العود وأوركسترا 2350 bc الذي أسسه نصير شمه، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية خارج مصر وداخلها لها مؤلفاتها وأعمالها الخاصه مثل رقصة نهاوند٬ حالة٬ إحساس٬ بداية.



يذكر أن المركز تأسس على يد اليسوعيون في عام 1954، والغرض الرئيسي منه هو التكوين البشري وخاصة الشباب الذين يرغبون في المساهمة بشكل إيجابي في التنمية البشرية للمجتمع مع كل تحديات الثقافة الحديثة؛ لذا يقدم المركز برنامج واسع مع أنشطة التدريب على القيادة الفنية والفكرية والثقافية التي تتعلق بالتنمية المتوازنة للإنسان.