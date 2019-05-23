بيع تذاكر مانشستر يونايتد الموسمية في زمن قياسي

نجحت إدارة نادي مانشستر يونايتد في بيع جميع التذاكر الموسمية للموسم الكروي المقبل (2019-2020) في وقت قياسي، رغم معاناة الفريق من أحد أسوأ مواسمه في الموسم المنقضي.



وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية في تقرير لها، إن 52 ألف تذكرة موسمية للفريق تم بيعها في وقت قياسي.



ومن المنتظر أن تجري إدارة مانشستر يونايتد العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي المقبل من أجل تدعيم صفوف الفريق، بعد الخروج بلا أي بطولة في الموسم المنصرم.



ورغم البداية الجيدة لأولي جونار سولسكاير مع يونايتد في ديسمبر الماضي، إلا أن الفريق أنهى الموسم بتحقيق انتصارين فقط في آخر 14 مباراة.



وعلقت صحيفة "ذا صن" على بيع التذاكر في وقت قياسي، بأنه رسالة دعم واضحة من جماهير يونايتد للمدرب النرويجي.