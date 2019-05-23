نابولي يفكر في إعادة المخضرم كوالياريلا

تفكر إدارة نادي نابولي الإيطالي، في إعادة المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا، لصفوف فريق الجنوب مرة أخرى.



كوالياريلا (36 عاما) يلعب لسامبدوريا منذ عام 2016، وقدم أداء مبهرا هذا الموسم جعله يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بإجمالي 26 هدفا قبل جولة وحيدة على نهاية المسابقة، وبفارق 4 أهداف عن البولندي كريستوف بيونتيك مهاجم ميلان.



موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، يفكر جديا في إعادة كوالياريلا للفريق الذي لعب له في موسم 2009-2010.



وأضاف المصدر أن اللاعب من جانبه حريص على العودة لأحد فرق المقدمة في إيطاليا بعد أن استعاد بريقه مع سامبدوريا مؤخرا.



وبخلاف نابولي وسامبدوريا، لعب كوالياريلا للعديد من الفرق الإيطالية، أبرزها يوفنتوس، وأودينيزي، وتورينو.