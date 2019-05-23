الليلة.. حفل خالد سليم بالمسرح المكشوف فى دار الأوبرا

يلتقى النجم خالد سليم مع جمهوره فى دار الأوبرا المصرية٬ ضمن فعاليات الأمسيات الرمضانية التى تقام على المسرح المكشوف وذلك فى التاسعة والنصف مساء، اليوم الخميس.



وأعد سليم برنامج فنى متنوع يضم باقة من أشهر أعماله الخاصة منها: "بلاش الملامة، خد الجميل، بدري الوداع، عشنا قد إيه، عالم تاني، أنا عاشق، حلم عمري، ولا ليلة ولا يوم، نسيت نفسي، زعلان، كان فين من بدري، وقابلت عينيك٬ لكل عاشق وطن٬ وغيرها"، بالإضافة إلى كوكبة من مؤلفات الموسيقي العربية التي اشتهر بتقديمها لكبار المطربين منهم عبد الحليم حافظ ووردة.