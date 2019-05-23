تقارير تكشف موعد إعلان يوفنتوس عن مدربه الجديد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الموعد المتوقع أن يعلن فيه إدارة نادي يوفنتوس عن المدرب الجديد للبيانكونيري.



وكان يوفنتوس أعلن رسميًا مؤخرًا رحيل مدربه الحالي ماسيميليانو أليجري عن تدريب الفريق بعد 5 سنوات قضاها معه.



وقال موقع "فوتبول إيطاليا" إنه من المتوقع أن يعلن يوفنتوس عن اسم مدربه القادم يوم 14 يونيو المقبل.



وأزال النادي من موقعه الرسمي تذاكر الدخول إلى ملعب ومتحف النادي في ذلك التاريخ بصورة مفاجأة.



وأوضح المصدر أن هذا الإجراء من جانب إدارة النادي يشير إلى وجود حدث مهم في النادي وقتها، ويريد إبعاد الأشخاص العاديين في ذلك اليوم.



وارتبط يوفنتوس بالكثير من المدربين المرشحين لتدريبه، وأبرزهم ماوريسيو ساري، وبيب جوارديولا، وسيموني إنزاجي، وجوزيه مورينيو.