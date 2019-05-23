ريال مدريد يعثر على بديل يوفيتش في الدوري الإيطالي

قالت تقارير صحفية إسبانية: إن ريال مدريد يسعى لضم أندريا بيلوتي، مهاجم تورينو الإيطالي، تحسبا لفشل التعاقد مع لوكا يوفيتش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



ويرغب الريال في التعاقد مع مهاجم مميز في الصيف المقبل، ليعاون كريم بنزيمة في قيادة هجوم "الميرينجي"، بناء على رغبة زين الدين زيدان، مدرب الفريق.



وذكر برنامج "تشيرنجيتو" الإسباني، أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع بيلوتي الذي يقدم مستويات مميزة في الدوري الإيطالي، وذلك بعدما اقتربت صفقة يوفيتش من الفشل.



وأوضح المصدر أن إدارة فرانكفورت اشترطت الحصول على 100 مليون يورو، للتفريط في يوفيتش، وهو الرقم الذي رفضته إدارة "المرينجي" لتتجه للتعاقد مع بيلوتي.



وشارك بيلوتي مع تورينو هذا الموسم في 38 مباراة بمختلف البطولات، أحرز خلالها 17 هدفًا وصنع 3 أهداف.