السبت.. انطلاق الدورة الثالثة لملتقى "رؤية لسينما الشباب"

تنطلق يوم السبت المقبل، فعاليات الدورة الثالثة لملتقي رؤية لسينما الشباب الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما.



ومن المقرر أن تتضمن أقسام المسابقات الخاصة بالملتقي ٢٣ فيلما ما بين التسجيلى والروائى القصير وتتكون لجنة تحكيم الدورة الثالثة للملتقي من الفنانة سلوي محمد علي والمخرج محمود سليمان والدكتور وليد سيف، تحت إشراف فني "صفاء مراد".



و تستمر فعاليات الملتقي لمدة ثلاثة أيام بدءا من السبت الموافق ٢٥ حتي الإثنين الموافق ٢٧ مايو بمركز الهناجر للفنون علي أن تبدأ العروص يوميا في تمام التاسعة مساء.



وعن الجوائز الخاصة بالملتقي سوف يقوم المركز القومي للسينما بإنتاج الأفلام الفائزة وهي جائزة أفضل فيلم في الملتقي وأفضل فيلم في كل من مسابقة الروائى القصير والتسجيلي.



وتعتبر الدورة الحالية هي الدورة الثالثة للملتقي حيث أقيمت الدورة الثانية للملتقي في الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر 2018 بسينما الهناجر، بحضور الناقدة ماجدة خير الله وأعضاء لجنة تحكيم المسابقة ومنهم الناقد عصام زكريا والناقد محمد عاطف والناقد عصام زكريا وعدد كبير من المخرجين الشباب.