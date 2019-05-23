ماذا يحتاج الأهلي من القمة للتتويج بالدوري حال فوز الزمالك بكل مبارياته؟
تعثر النادي الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل بهدف لكل منهما.
تعثر النادي الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ18 في بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل بهدف لكل منهما.
افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى، بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالمشاركة المجتمعية، إهداء جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوى والكبدى ...
افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة بنك الدم بمستشفى مطوبس المركزى بتكلفة 3 ملايين جنيه، بالمشاركة المجتمعية، إهداء جمعية مرضى الغسيل الكلوى بمركز مطوبس، داعيًا ...
تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مستشفى مطوبس المركزى، للتعرف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، والتقى عددا من المواطنين بالمستشفى للاطمئنان على المرضى ...