ماذا يحتاج الأهلي من القمة للتتويج بالدوري حال فوز الزمالك بكل مبارياته؟

محافظ كفر الشيخ يطالب بتحسين الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى مطوبس

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مستشفى مطوبس المركزى، للتعرف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، والتقى عددا من المواطنين بالمستشفى للاطمئنان على المرضى ...