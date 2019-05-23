مقتل العشرات من عناصر الحوثي في الضالع

أكدت مصادر عسكرية يمنية مصرع 80 من عناصر ميليشيات الحوثي وإصابة آخرين وأسر أكثر من 35 في المعارك مع القوات المشتركة والحزام الأمني شمالي محافظة الضالع.



وكانت القوات المشتركة والحزام الأمني تمكنت من إحراز تقدم كبير وسيطرتا على قرى عدة في حمر السادة ودار السقمة والعباري، وحمر القوز وحمر المشاكلة، وحمر الهديلة، وحمر السيلة، وقردح، والحبيل، والابحور، ومواقع وجبال وعل الصغير ووعل الكبير، والقرنعة شمالي مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.



وسيطرت القوات المشتركة والحزام الأمني على معسكر قوات الأمن الخاصة (العللة).



كما تمت السيطرة على مواقع صامح والدوير، غربي منطقة مريس، وفتح طريق نقيل الشيم الرابط بين منطقة مريس وقعطبة.