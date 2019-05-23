أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي يبحثان التطورات الإقليمية

بحث الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الأربعاء، مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها وأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.



وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن اللقاء تناول سبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، كما تضمنت المباحثات بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وبدأ رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الكويت لبحث مجالات التعاون المشترك والتوترات التي تشهدها المنطقة.



وقال رئيس الوزراء العراقي للصحفيين، الثلاثاء، إن "بين العراق والكويت الكثير من الأمور المشتركة.. والعلاقات مع الكويت الآن تبني وتنتج وقلّ فيها جانب الخلافات وازداد جانب المشتركات".