البنتاجون يدرس إرسال 5 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط

كشف مسؤولان أمريكيان، أمس الأربعاء، عن دراسة البنتاجون إرسال جنود أمريكيين إلى الشرق الأوسط بعد التوترات الحالية مع إيران.



وبحسب وكالة رويترز، أكد المسؤولان أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس طلبا لإرسال ما يقرب من 5000 جندي إضافي.



ودفعت الولايات المتحدة مؤخرا بحاملة طائرات وقاذفات بي 52 الاستراتيجية وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، ردا على ما قالت إنه تهديد إيراني ضد مصالحها في المنطقة.



كما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين الماضي، النظام الإيراني من أي عمل عدائي في المنطقة أو ضد مصالح واشنطن، مؤكدا أن طهران سترتكب خطأ فادحا للغاية إذا فعلت أي شيء وستواجه قوة هائلة.



وأكد ترامب، خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أن إيران أبدت الفترة الماضية عداء شديدا ودعما للإرهاب والمليشيات المسلحة.



وفي ظل الخطوات الأمريكية لتقليم أظافر إرهاب طهران، أظهر استطلاع للرأي، نشر الثلاثاء، أن 50 % من الأمريكيين يعتقدون بأن الولايات المتحدة ستدخل حربا مباشرة مع إيران "في غضون السنوات القليلة المقبلة".



وأكد الاستطلاع، الذي أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع إبسوس، أن الأمريكيين يشعرون بقلق بالغ من التهديد الأمني الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كانوا يشعرون به قبل عام.