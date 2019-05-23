شقيق محمد رمضان يهنئه بمناسبة عيد ميلاده: "أخويا وحبيبي"

وجه محمود رمضان، شقيق الفنان محمد رمضان ومدير أعماله، التهنئة إلى شقيقه، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ31.



وقال شقيق محمد رمضان عبر حسابه على "إنستجرام": "كل سنة وأنت طيب وناجح وسعيد.. أخويا وحبيبي الغالي محمد رمضان".



يذكر أن الفنان محمد رمضان من مواليد 23 مايو 1988، ليتم أمس عمر 31 عاما، بينما يعرض له في السباق الرمضاني الحالي، مسلسل "زلزال"، والذي تنتجه شركة سينرجي، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة حلا شيحة، وماجد المصري، وآخرون، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر.