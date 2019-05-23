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الخميس 23/مايو/2019 - 12:03 ص

«متخليش التلفزيون يربطك».. Watch it في أي مكان دون إعلانات مجانًا حتى نهاية مايو (فيديو)

«متخليش التلفزيون
dostor.org/2640235

جددت منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامى الرقمى، تأكيدها على مجانية المحتوى حتى نهاية شهر مايو 2019، بإعلان تضمن مشهدًا مشوقًا من مسلسل "حكايتى"، للفنانة ياسمين صبرى، بمشاركة الفنانة علا رشدي بمشهد تمثيلي.

ووفرت الفرصة لمشاهدة مسلسلات رمضان 2019، فى أى وقت وفى أى مكان، ودون إعلانات، وذلك لمزيد من الاستمتاع بالمحتوى الدرامى المميز للأعمال الرمضانية.

وكانت منصة Watch it للمحتوى الإعلامى الرقمى، أعلنت أنه فى أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بداية شهر رمضان المعظم، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتى.

ومع إعادة إطلاق المنصة الجديدة يوم الجمعة الماضي، قدمت Watch iT اعتذارها لكل مشتركيها وأتاحت لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما أعلنت المنصة عن توفير خدماتها مجانا وحتى نهاية شهر مايو 2019.

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