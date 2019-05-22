مصدر: جروس يرحل عن الزمالك بعد الكونفدرالية
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن استقرار رئيس النادي على رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد مباراة نهضة بركان المغربي.
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كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن استقرار رئيس النادي على رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد مباراة نهضة بركان المغربي.
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افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى، بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالمشاركة المجتمعية، إهداء جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوى والكبدى ...
افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة بنك الدم بمستشفى مطوبس المركزى بتكلفة 3 ملايين جنيه، بالمشاركة المجتمعية، إهداء جمعية مرضى الغسيل الكلوى بمركز مطوبس، داعيًا ...
تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مستشفى مطوبس المركزى، للتعرف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، والتقى عددا من المواطنين بالمستشفى للاطمئنان على المرضى ...