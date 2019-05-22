مسلسل "زلزال" احداث الحلقة 17

يقوم ببطولة مسلسل زلزال الفنان محمد رمضان ونسرين امين وماجد المصرى وهنادى مهنى وتأليف عبد الرحيم كمال واخراج ابراهيم فخر.



شهدت الحلقة 17 من مسلسل زلزال ا تطورا جديدا فى الاحداث حيث انتقل محمد حربي للمعيشة في القاهرة وبحث عن عمل جديد ومسكن له بعد مغادرته لمنزل غبريال، بعد تضييق ماجد المصري عليه وإجباره على مغادرة العياط.



كما اضطر لمحمد رمضان إلى التقرب أكثر من صافيا ووالدتها، حيث تقدم الأسرة مساعدة له بالعثور على مسكن جديد له بجوارهم بعدما ساعدهم في استعادة عربة الفول وكذلك في تنفيذ وصية والدهم الذي توفى في السجن.