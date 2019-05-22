المجلس العسكري السوداني يلغي قرار تجميد التنظيمات النقابية

أعلن المجلس العسكرى الانتقالي في السودان، إلغاء قرار تجميد التنظيمات النقابية بالبلاد الذي أصدره عقب تسلمه مقاليد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.



وقال المجلس العسكري في بيان مساء اليوم الأربعاء، إنه عكف على مراجعة القرارات التى تم اتخاذها خلال هذه المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد حفاظًا على المصالح العامة والخاصة.



وأكد المجلس العسكري أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة التداعيات التي قد تحدث بموجب القرارات المتخذة في الوقت الراهن وفى هذا الإطار تم معالجة، قرار تجميد التنظيمات النقابية في ضوء القوانين المنظمة للعمل النقابي بالبلاد والاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن إلى جانب المعاملات والعقود والإلتزامات الجارية حاليًا بهذه التنظيمات.



وأوضح البيان أنه تم التوصل إلى ضرورة فك تجميد هذه التنظيمات التزامًا بالمواثيق الدولية وتثبيتا للمكاسب التى يحققها تقلد السودانيون لهذه المنظمات بمواقع إقليمية ودولية غاية في الأهمية وإعمالًا للقوانين المنظمة ليتم اتخاذ التدبير اللأزمة بشأن ذلك وفقًا لهذه القوانين والالتزامات الدولية وبناء.



وأصدر المجلس العسكري الانتقالي وفقا لذلك اليوم قرارا قضي بإلغاء تجميد نشاط نقابات وإتحادات مهنية وشمل ذلك النقابات المهنية، والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي.



ودعت قوى الحرية والتغيير المعارضة أمس إلى إضراب سياسي شامل بالبلاد اعتراضا على رفض المجلس العسكري تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة.