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فن
الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:59 م

مسلسل "لمس اكتاف" تفاصيل الحلقة 17

مسلسل لمس اكتاف تفاصيل
dostor.org/2640049

شارك الفنان ياسر جلال عفي السباق الرمضاني كل عام، حيث يقدم مسلسل لمس اكتاف ويخطف الانظار بالاضافة إلى ارتفاع نسبة المشاهدة منذ عرض اولى حلقاته.

وموعد عرض الحلقة السابعة عشر 17 من مسلسل لمس اكتاف بطولة الفنان الذي لقى اعجاب الملايين: ياسر جلال، وبمشاركة حنان مطاوع، الفنان أحمد زاهر،وبمشاركة النجم فتحي عبد الوهاب أيضا.


مواعيد عرض مسلسل لمس اكتاف على شاشه قناه cbc دراما
تعرض الحلقة العاشرة في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.
ويعاد في تمام الساعة الثامنة في الصباح.
ويعاد مره ثانية في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا.
ويعاد للمره الثالثة في تمام الساعة التاسعة بعد العشاء.

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