مسلسل "ولد الغلابة" تفاصيل الحلقة 17

ينتظر ملايين المشاهدين اليوم الاربعاء، عرض مسلسل ولد الغلابة الحلقة 17 للفنان أحمد السقا، والذى ينافس في سباق مسلسلات رمضان 2019.



يعرض المسلسل على قناة إم بى سى mbc مصر، ومن المنتظر ان يشهد مسلسل ولد الغلابة الحلقة 17 عدد من الأحداث المثيرة والمشوقة استكمالًا للأحداث التى جاءت فى مسلسل ولد الغلابة الحلقة 16، والذى جاء به ذهاب فرح وعيسى إلى مكان المخزن الذى توجد به المواد المخدرة التى تقدر بالملايين، رغبة منهم فى اعطاء عبد القادر نصيبه حتى لا يفشي سرهم بمقتل ضاحى وعزت.