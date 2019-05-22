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الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:50 م

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى

محافظ كفر الشيخ يفتتح
مصطفى عنز
dostor.org/2640042

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى، بتكلفة 5 ملايين جنيه، بالمشاركة المجتمعية، إهداء جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوى والكبدى بمركز مطوبس، لخدمة المرضى من أبناء المركز والمدينة والقرى التابعة لهما، مشددًا على حسن معاملة المرضى، والتخفيف عنهم، والتزام الأطباء والتمريض وكافة العاملين بساعات العمل الرسمية والنبوتجيات لتلبية احتياجات المرضى.

وقال المحافظ، إنه تم افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى بتكلفة 5 ملايين جنيه، بإجمالى 22 سريرا والتى تشمل الطابق الأول علوى والثانى من المبنى المستقل الجديد، حيث يبلغ عدد الأسرة بالطابق الأول علوى 11 سريرا والمجهزة بـ "12 مونيتور، و13 مخرج أكسجين، و7 فنت"، لافتًا أن الطابق الثانى مازال تحت التجهيز، مؤكدًا على أولوية الاهتمام بصحة المواطن، ودعم وتقديم أفضل الخدمات للوصول بالمستوى الصحى المقدم لأبناء المحافظة إلى أفضل المستويات بكفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوى والكبدى بمركز مطوبس قامت بإنشاء مبنى مستقل مكون من 3 طوابق داخل مستشفى مطوبس المركزى بتكلفة 8 ملايين جنيه شاملة الأجهزة على مساحة 200 متر بالجهود الذاتية يتضمن بنك الدم التجميعى بالطابق الأرضى، والعناية المركزة تشمل الطابق الأول علوى والثانى، لافتًا أن عملية الإنشاء تمت بناءً على بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ "إدارة بنوك الدم والعناية المركزة والطب العلاجى" وجمعية رعاية مرضى الفشل الكلوى والكبدى بمركز مطوبس.

وقدم المحافظ، خالص الشكر لجمعية مرضى الغسيل الكلوى بمركز مطوبس المتبرعة بإنشاء وتجهيز بنك الدم التجميعى بمستشفى مطوبس المركزى، مشيرًا إلى أن أهالى مطوبس نموذج مشرف يحتذى به فى المشاركة والمسئولية المجتمعية لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد كمال، مساعد وكيل الوزارة، والدكتورة سماح جاد، مدير عام المستشفيات، والعميد أحمد نافع، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوى والكبدى بمطوبس، والدكتور سامى هيكل، مدير مستشفى مطوبس المركزى، وعدد من القيادات التنفيذية.

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى
محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى
محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى
محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى
محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى
محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى
محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى
محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى
محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى
محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى
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