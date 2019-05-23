أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

قال ناجي نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة، إن هناك استقرارًا في أسعار الفاكهة، اليوم الخميس، حيث سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 12 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 17 جنيهًا.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الرومان سجل من 9 إلى 13 جنيهًا، والفراولة من 4.75 إلى 5.75 جنيه، ونارنج بـ4 جنيهات، والجريب فروت بـ6 جنيهات.



وأوضح أن كيلو الجوافة سجل سعرًا يتراوح ما بين 5 إلى 7 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات، واليوسفي 8 جنيهات، والعنب المستورد بـ45 جنيهًا، والبلح السيوى بـ22 جنيها، والكانتلوب من 6 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الخوخ البلدي 11 جنيهًا.