محافظ الدقهلية: مصنع سماد طلخا ثروة قومية

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيمياوية "مصنع سماد طلخا" ثروة وطنية قومية لابد من الحفاظ عليها بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، وأن العاملين فيه جميعا يقومون بعمل وطني يرفع من اقتصاد مصر ويعد واحدًا من الصروح الصناعية على مستوى العالم وأنهم في القلب وهم مصدر الإنتاج والتنمية.



وتفقد شاروبيم عددا من الأقسام بالمصنع يرافقه الكيميائي عبدالواحد الدسوقي رئيس مجلس إدارة المصنع، والكيميائي عماد حمدي رئيس النقابات العامة للكيماويات، وأكد أن الدولة تسعى بكامل أجهزتها للعمل على تطوير المصنع لأنه صرح صناعي كبير نفتخر به وقال إن هذه المعدات وخطوط الإنتاج لابد من الحفاظ عليها، كما تفقد معرض المفروشات المقام بالمصنع من المنتجات المصرية الخالصة.



ووجه محافظ الدقهلية التحية للعاملين بالمصنع ومجلس الإدارة لجهودهم البارزة في النهوض بالأداء داخل المصنع في كافة خطوط الإنتاج، وقال إنني اتفقت مع رئيس مجلس إدارة المصنع على صرف مكافأة للعاملين وفي مقدمتهم العمال وتقرر صرف شهر ونصف الشهر مكافأة لهم جميعا.



وأكد شاروبيم على ضرورة بذل المزيد من الجهد من قبل العاملين بالمصنع لتعظيم الإنتاج الذي يعد مصدرا من مصادر الدخل القومي لمصر كلها، وأضاف أنه أصر على الحضور تقديرا لعمال السماد ومجلس إدارة المصنع وكافة العاملين فيه.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية بعمال مصنع السماد على مائدة الإفطار التي أقامها المصنع تكريما لمحافظ الدقهلية على جهوده ودعمه المتواصل للصناعة والإنتاج.



ومن جانبه أكد الكيميائي عبدالواحد الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية على ترحيبه وتقديره الكبير لمحافظ الدقهلية على دعمه الكامل للمصنع، وأشار إلى أن الوحدات الإنتاجية بالمصنع تشتمل على مجمع كبير للورش الميكانيكية، ووحدة التوليد المشترك، ومشروع ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة باستخدام تكنولوجيا التوليد المشترك، بالإضافة إلى غرفة التحكم، وباقى الوحدات الإنتاجية بالمصنع.



شارك في الإفطار عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.