القاهرة : الأربعاء 22 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
05:24 م

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية
01:01 ص

9 وفيات و18 مصابًا فى حادثين مروعين بـ"صحراوى أطفيح"
03:44 م

تفاصيل قصة أول ظهور للعذراء في مصر (فيديو)
10:48 ص

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام
04:22 م

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الشهر
01:30 ص

عادل إمام: ظهرت عبقريتى فى الإبتدائية وتعلمت التمثيل من تقليد المدرسين
09:32 م

أنس القصاص: من المبكر الحديث عن حرب أمريكية في الخليج (حوار)
09:21 م

الإفتاء: تحريم شرب الشيشة ليس قطعيًا

07:46 م

شجاعة آسر ياسين تفسد مقلب "رامز في الشلال"
محافظات
الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:45 م

محافظ الدقهلية: مصنع سماد طلخا ثروة قومية

محافظ الدقهلية: مصنع
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2640032

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيمياوية "مصنع سماد طلخا" ثروة وطنية قومية لابد من الحفاظ عليها بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، وأن العاملين فيه جميعا يقومون بعمل وطني يرفع من اقتصاد مصر ويعد واحدًا من الصروح الصناعية على مستوى العالم وأنهم في القلب وهم مصدر الإنتاج والتنمية.

وتفقد شاروبيم عددا من الأقسام بالمصنع يرافقه الكيميائي عبدالواحد الدسوقي رئيس مجلس إدارة المصنع، والكيميائي عماد حمدي رئيس النقابات العامة للكيماويات، وأكد أن الدولة تسعى بكامل أجهزتها للعمل على تطوير المصنع لأنه صرح صناعي كبير نفتخر به وقال إن هذه المعدات وخطوط الإنتاج لابد من الحفاظ عليها، كما تفقد معرض المفروشات المقام بالمصنع من المنتجات المصرية الخالصة.

ووجه محافظ الدقهلية التحية للعاملين بالمصنع ومجلس الإدارة لجهودهم البارزة في النهوض بالأداء داخل المصنع في كافة خطوط الإنتاج، وقال إنني اتفقت مع رئيس مجلس إدارة المصنع على صرف مكافأة للعاملين وفي مقدمتهم العمال وتقرر صرف شهر ونصف الشهر مكافأة لهم جميعا.

وأكد شاروبيم على ضرورة بذل المزيد من الجهد من قبل العاملين بالمصنع لتعظيم الإنتاج الذي يعد مصدرا من مصادر الدخل القومي لمصر كلها، وأضاف أنه أصر على الحضور تقديرا لعمال السماد ومجلس إدارة المصنع وكافة العاملين فيه.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الدقهلية بعمال مصنع السماد على مائدة الإفطار التي أقامها المصنع تكريما لمحافظ الدقهلية على جهوده ودعمه المتواصل للصناعة والإنتاج.

ومن جانبه أكد الكيميائي عبدالواحد الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية على ترحيبه وتقديره الكبير لمحافظ الدقهلية على دعمه الكامل للمصنع، وأشار إلى أن الوحدات الإنتاجية بالمصنع تشتمل على مجمع كبير للورش الميكانيكية، ووحدة التوليد المشترك، ومشروع ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة باستخدام تكنولوجيا التوليد المشترك، بالإضافة إلى غرفة التحكم، وباقى الوحدات الإنتاجية بالمصنع.

شارك في الإفطار عدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من وكلاء الوزارة ومديري المديريات وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

محافظ الدقهلية: مصنع سماد طلخا ثروة قومية
محافظ الدقهلية: مصنع سماد طلخا ثروة قومية
محافظ الدقهلية: مصنع سماد طلخا ثروة قومية
محافظ الدقهلية: مصنع سماد طلخا ثروة قومية
محافظ الدقهلية: مصنع سماد طلخا ثروة قومية
اقرأ أيضًا
منذ 8 شهر

بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث كوم النور إلى 18

منذ سنة و نصف

والدة الشهيد الطائر من لجنة بالدقهلية: «السيسى هيجيب حق ابني»

الآن

المجلس العسكري بالسودان: لسنا طامعين بالسلطة وسنحمي الديمقراطية

تحويل زيادة بدل التكنولوجيا لـ"الوطنية للصحافة" لصرفها للمؤسسات القومية

"التعليم" تؤجل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية غدًا

مهاجم غانا يتراجع عن الاعتزال دوليًا بعد تدخل رئيس البلاد

ads
ads
الأكثر قراءة

أول رد من الأهلي على إعلان مؤجلات الدوري

"تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوى

الباز: سيدنا عمر بن الخطاب لحن أغنية بنفسه

مفاجأة.. سورة الإخلاص بتلحين الشيخ سيد مكاوى (فيديو)

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزى

محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة بنك الدم بمستشفى مطوبس المركزى

محافظ كفر الشيخ يطالب بتحسين الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى مطوبس

"الثقافة" تكرم مساعد وزير الصحة ضمن مبادرة "نجم بلدنا"

رياضة

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم

موعد مباراة الاهلي اليوم ضد الاسماعيلي

مصدر: جروس يرحل عن الزمالك بعد الكونفدرالية

نجم الساعة

محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.6%

الأكثر قراءة

أول رد من الأهلي على إعلان مؤجلات الدوري

"تشريعية البرلمان" توافق على رفع الحصانة عن النائب محمد الحناوى

الباز: سيدنا عمر بن الخطاب لحن أغنية بنفسه

مفاجأة.. سورة الإخلاص بتلحين الشيخ سيد مكاوى (فيديو)

الرئيس نيوز

دراسة أمريكية: "الصيام" يقي من مرض السكر ويحسن أداء الكبد

"الطب الشرعي" المصري سحب 30 عينة من القتيل الفلسطيني في سجن تركي

"التنظيم والإدارة": انتظام العمل بالوزارات غدا.. و"الإجازة الجماعية" من سلطة "مدبولي"

جنرال إيراني: "أمريكا المجرمة" وحلفاؤها لا يجرؤون على مهاجمة طهران

"القوى العاملة": لم نصدر أي منشور بمنح "القطاع الخاص" إجازة غدا

كشكول

مدير المكتبة المركزية بجامعة الأزهر: جميع الدورات والكتب والأبحاث مجانية للطلاب

"خليل" يتفقد مركز تصحيح امتحانات الابتدائية والإعدادية بأزهر البحر الأحمر

قنا الأزهرية تعقد اجتماع طارئ لامتحانات الثانوية

رئيس المنوفية الأزهرية يتفقد إدارت المنطقة قبل امتحانات الثانوية

التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات بـ 4 جامعات

الأمصار

الجزائر: 77 مرشحا محتملا بالانتخابات الرئاسية

"البديل" الألماني يتجه لإلغاء فعالياته إثر تهديدات من خصوم سياسيين

فرنسا: الحرب التجارية تهدد مصير العملة الأوروبية الموحدة

أول تحذير دولي للرئيس الأوكراني المُنصب حديثا.. أغضب روسيا

ملياردير يتكفل بمصاريف طلاب جامعة أمريكية

مرايا الابداع

اتِّفَاقٌ مَنْقُوصٌ

لا تصدقهم جميعًا

ads
منوعات

الحكم بالإعدام على الآنسة أم كلثوم (صورة)

دعاء اليوم 17 السابع عشر من رمضان 1440 فضل وثواب دعاء اليوم السابع عشر

بتوفير العملات المعدنية.. امرأة تحقق إنجازًا "غير متوقع"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

بعكس الشائع.. علماء يحذرون من الجلوس المعتدل

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎