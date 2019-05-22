محافظ كفر الشيخ يفتتح وحدة بنك الدم بمستشفى مطوبس المركزى

افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وحدة بنك الدم بمستشفى مطوبس المركزى بتكلفة 3 ملايين جنيه، بالمشاركة المجتمعية، إهداء جمعية مرضى الغسيل الكلوى بمركز مطوبس، داعيًا المواطنين للتبرع بالدم لصالح المرضى.



وقال المحافظ، إنه تم افتتاح وحدة بنك الدم التجميعى بمستشفى مطوبس المركزى بتكلفة 3 ملايين جنيه بالمشاركة المجتمعية، تبرع جمعية مرضى الغسيل الكلوى بمركز مطوبس، مقدمًا خالص الشكر للمشاركين والمتبرعين فى تشغيل وإنشاء بنك الدم على دعمهم للنهوض بقطاع الصحة بمطوبس.



وأكد محافظ كفر الشيخ، أن وحدة بنك الدم التجميعى بمستشفى مطوبس المركزى يتضمن 3 أقسام منها: قسم التبرع لتجرى فيه عملية الإدماء، وقسم المشتقات لفصل مركبات الدم "كرات الدم الحمراء عن البلازما والصفائح الدموية"، وقسم التوافق وصرف الدم، والمجهزين بأحدث تكنولوجيا على أعلى مستوى بجميع الأجهزة والمستلزمات الطبية، داعيًا المواطنين للتبرع بالدم لصالح المرضى.



وأضاف المحافظ، أن جمعية مرضى الغسيل الكلوى بمركز مطوبس قامت بإنشاء مبنى مستقل مكون من 3 طوابق داخل مستشفى مطوبس المركزى بتكلفة 8 ملايين جنيه شاملة الأجهزة على مساحة 200 متر بالجهود الذاتية يتضمن بنك الدم التجميعى بالطابق الأرضى، والعناية المركزة تشمل الطابق الأول علوى والثانى، لافتًا أن عملية الإنشاء تمت بناءً على بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ "إدارة بنوك الدم والعناية المركزة والطب العلاجى" وجمعية مرضى الغسيل الكلوى بمركز مطوبس.



وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر لجمعية مرضى الغسيل الكلوى بمركز مطوبس المتبرعة بإنشاء وتجهيز بنك الدم التجميعى بمستشفى مطوبس المركزى، مشيرًا إلى أن أهالى مطوبس نموذج مشرف يحتذى به فى المشاركة والمسئولية المجتمعية لدعم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



جاء ذلك، بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد كمال، مساعد وكيل الوزارة، والدكتورة سماح جاد، مدير عام المستشفيات، والعميد أحمد نافع، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوى والكبدى بمطوبس، والدكتور سامى هيكل، مدير مستشفى مطوبس المركزى، وعدد من القيادات التنفيذية.