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الخميس 23/مايو/2019 - 04:12 ص

أسعار الشاشات اليوم.. "إل جى49 بوصة" بـ5350 جنيهًا

أسعار الشاشات
أسعار الشاشات
هويدا سعيد
dostor.org/2640030

رصدت "الدستور" أسعار الشاشات فى الأسواق، اليوم الخميس، حيث بلغ سعر شاشات سامسونج الـ48 بوصة 7255 جنيهًا، والـ32 سعر 3910 جنيهات، والـ40 سعر6520 جنيهًا، وسجلت شاشات "إل جي" الـ49 سعر 5350 جنيهًا، والـ43 سعر 4508 جنيهات.

أما شاشات توشيبا الـ32 فسجلت سعر 2655 جنيهًا، والـ40 سعر 4600 جنيه، والـ50 سعر 5880 جنيهًا.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير علي مدي تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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