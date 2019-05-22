روما تعلن تحرير رهينة إيطالي في سوريا
أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإيطالية أعلنت عن تحرير رهينة إيطالي في سوريا.
ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل لها، دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
أفادت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، بأن السلطات الإيطالية أعلنت عن تحرير رهينة إيطالي في سوريا.
ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل لها، دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.
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