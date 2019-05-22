رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس الحار بالوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرافق الاسعاف والكهرباء والمرور والحماية المدنية، وذلك بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد.



وناشد المحافظ جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتوخى الحذر وخاصة بين سائقى المركبات على الطرق الرئيسية، لافتًا إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز وكافة الجهات وقطاعات الخدمات لتلقي أي بلاغات واستقبال شكاوى المواطنين.



كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من إرتفاع حرارة الجو يومي الخميس والجمعه كأعلى درجة حرارة مسجلة فى العالم لهذه الأيام وخاصة على الوادي الجديد وأسيوط والمنيا حيث تسجل 50 درجة مئوية في الظل.