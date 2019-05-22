القاهرة : الأربعاء 22 مايو 2019
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الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:40 م

مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى لايف

مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى لايف

مشاهدة مباراة الاهلى
dostor.org/2640026

بث مباشر (خدمة مجانية).. Live مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى لايف ... الاهلى والاسماعيلى عبر ON SPORT

أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى قائمة الفريق، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها مساء اليوم ببرج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام.

بث مباشر (خدمة مجانية).. مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى  لايف ... الاهلى والاسماعيلى  عبر ON SPORT

وضمت القائمة 21 لاعباً هم: شريف إكرامي، وحسام عاشور، ومروان محسن، ومحمد هاني، ومحمد الشناوي، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وناصر ماهر، وجونيور أجايي، ووليد سليمان، وصالح جمعة، وعلى معلول، وعمرو السولية، ورمضان صبحي، وحسين الشحات، وهشام محمد، ووليد أزارو، ومصطفي شوبير، وجيرالدو.

بث مباشر (خدمة مجانية).. مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى  لايف ... الاهلى والاسماعيلى  عبر ON SPORT

وستكون مباراة الأهلي مع الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت on sport والنيل للرياضة nile sport.

بث مباشر (خدمة مجانية).. مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى  لايف ... الاهلى والاسماعيلى  عبر ON SPORT

موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي
بطولة الدورى المصري الممتاز
الساعة : 22:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 23:00 مساء بتوقيت السعودية
مباراة الإسماعيلي مع الأهلي بث مباشر
مشاهدة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي
بث مباشر مباراة الإسماعيلي مع الأهلي
مشاهدة مباراة الاهلى
بث مباشر (خدمة مجانية).. مشاهدة مباراة الاهلى والاسماعيلى  لايف ... الاهلى والاسماعيلى  عبر ON SPORT



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