اتفاق أردني إماراتي على مناورات عسكرية مشتركة بأبوظبي

اتفقت الإمارات والأردن على إجراء وحدات من القوات المسلحة في البلدين بتدريبات مشتركة في دولة الإمارات في المستقبل القريب، تنفيذا لتوجيهات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.



جاء ذلك خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء، إلى أبو ظبي للقاء الشيخ محمد بن زايد، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



من جانبه، قال ولي عهد أبوظبي عقب اللقاء إن بلاده تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها الأردن بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.



وأضاف ولي عهد أبوظبي: "نعمل لضمان حرية الملاحة في هذه المنطقة الاستراتيجية للعالم كله".



وأكد ولي عهد أبوظبي أن الإمارات تولي العلاقات مع الأردن أهمية كبيرة وتعمل على دفعها للأمام في المجالات المختلفة بما يصب في خدمة البلدين.