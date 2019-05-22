محافظ كفر الشيخ يطالب بتحسين الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى مطوبس

تفقد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، مستشفى مطوبس المركزى، للتعرف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، والتقى عددا من المواطنين بالمستشفى للاطمئنان على المرضى ومستوى الخدمة الصحية المقدمة لهم.



وأكد المحافظ، على حسن معاملة المرضى، والتخفيف عنهم، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، مشددًا على التزام الأطباء والتمريض وكافة العاملين بساعات العمل الرسمية والنبوتجيات لتلبية احتياجات المرضى.



وكلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة، بتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، وتكثيف المرور على المستشفيات بالمراكز والمدن والوحدات الصحية بالقرى، لخدمة أهالى المحافظة.



جاء ذلك بحضور اللواء عصام رصاص، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة هالة أبوالسعد، والمحاسب علاء سلام، أعضاء مجلس النواب، والدكتور محمد كمال، مساعد وكيل الوزارة، والدكتورة سماح جاد، مدير عام المستشفيات، والعميد أحمد نافع، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الفشل الكلوى والكبدى بمطوبس، والدكتور سامى هيكل، مدير مستشفى مطوبس المركزى، وعدد من القيادات التنفيذية.