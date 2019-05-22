مباراة الدراويش اليوم .. بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي عبر اون سبورت

ننقل لكم مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم بث مباشر حين يخوضها الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متحفزا بالفوز على الاسماعيلي وذلك اليوم الأربعاء الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو لعام 2019 ميلادية من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز عن الزمالك وبيراميدز ومن أجل تحسين المراكز بالنسبة للدراويش في لقاء ينطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة في المباراة التي تقام بينهما ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر بالدوري المصري الممتاز ومن خلال قنوات نايل سبورت أون سبورت عبر رابط يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي .





مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي بث مباشر اليوم الأربعاء في الدوري المصري الممتاز في موقعة مثيرة ينتظر جماهير الأهلي والإسماعيلي إضافة إلى جماهير الزمالك التي تنتظر هدية من الدراويش وتعثر المارد الأحمر من أجل انتزاع اللقب من الشياطين الحمر هذا الموسم في مباراة من العيار الثقيل حيث أن الأهلي يدخل مباراة اليوم وهو منتعش بالفوز على إنبي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة الأخيرة ليبتعد الأهلي بالصدارة متفوقا على الزمالك وبيراميدز وسيكون راغبا في الفوز على الإسماعيلي وضرب عصفورين بحجر واحد أولهما حسم القمة الخاصة في أحد ديربيات الدوري المصري وثانيهما الاقتراب بقوة من التتويج بالدوري المصري الممتاز حيث سيتبقى المارد الأحمر مباراتين فقط بعد الإسماعيلي أمام المقاولون والزمالك ويرغب الأهلي في تحقيق اللقب المصري للعام الثاني على التوالي بعدما خرج من دوري أبطال أفريقيا بعدما خسر في جنوب أفريقيا أمام صن داونز بخماسية نظيفة ثم فاز بهدف نظيف على ملعبه في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع المباراتين بنتيجة 1-5 وفي الدوري المصري فاز في آخر مبارياته أمام إنبي بهدفين نظيفين ليصل الأحمر للمركز الأول في الدوري بفارق سبع نقاط عن الزمالك وبيراميدز لكنه لعب مباراتين أكثر من صاحب المركز الثاني الزمالك ويسعى الشياطين الحمر لمواصلة الانتصارات في بث مباشر مباراة الاهلي والاسماعيلي اليوم والوصول للنقطة 76 وتوسيع الفارق لعشر نقاط مع الأبيض.





ويسعى المارد الأحمر بقيادة المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي لتحقيق الفوز على الإسماعيلي بعدما تعادل الفريقان في الدور الأول بنتيجة هدف لكل فريق ويرغب الأحمر في الفوز في الإياب على ملعب استاد برج العرب من أجل الاقتراب من لقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حيث أنه يسعى للوصول إلى النقطة 76 وزيادة الفارق مع الزمالك الثاني برصيد 66 نقطة حيث لعب الأهلي 31 مباراة وفاز في 23 لقاء وتعادل في 4 وخسر مثلهم وسجل 51 هدفا وعليه 18 هدف ويدرس لاسارتي تغيير عدة مراكز في مباراة اليوم مثل مشاركة وليد سليمان ومروان محسن ومحمد هاني بشكل أساسي إضافة إلى صالح جمعة ورمضان صبحي وحسين الشحات مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي في قمة مصرية نارية.





مباراة الأهلي والإسماعيلي تبدأ اليوم الأربعاء 22-5-2019 والذي يرغب الدراويش في الفوز بها حيث يحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 41 نقطة ويرغب في الفوز على الأهلي وتحسين وضعيته حيث فاز في 10 مباريات والتعادل في 11 لقاءات والهزيمة في عشرة مباريات كما تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت وقناة نايل سبورت في تمام الساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.











