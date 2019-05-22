رئيس الفلبين يأمر بإعادة نفايات إلى كندا

أمر رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي بإعادة أطنان من النفايات أرسلت لبلاده قبل سنوات إلى كندا، في تصعيد للخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وحذر المتحدث باسم الرئيس سلفادور بانيلو - وفقا لقناة (فرانس 24) اليوم الأربعاء - من أنه إذا لم تقبل أوتاوا رسميا شحنة النفايات، فإنه سيتم إلقاؤها في المياه الإقليمية الكندية.

وأكد المتحدث أنه نتيجة هذا التأخير المثير للاستياء، فقد أمر الرئيس المكتب المعني بالبحث عن شركة شحن خاصة تعيد النفايات إلى كندا.

يشار إلى أن النفايات مخزنة في عشرات الحاويات التي أرسلتها شركة كندية إلى الفلبين عامي 2013 و2014 بحجة أنها قابلة للتدوير، ودار خلاف بشأنها لسنوات.

والأسبوع الماضي سحبت مانيلا سفيرها من كندا بسبب عدم التزام اوتاوا بالمهلة المحددة في 15 مايو لإعادة النفايات.