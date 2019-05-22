جامعة كفر الشيخ تُنظم إفطارها الجماعى لمنسوبيها

نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إفطارها الجماعى السنوى لمنسوبيها بالمطعم المركزى للمدن الجامعية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور قيادات الجامعة.



وقدم الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة للحاضرين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وعبر عن سعادته البالغة بحضوره، ومشاركته هذا الإفطار الجماعى، مؤكدًا أن العاملين هم الركيزة الأساسية للمنظومة بالجامعة، وركن مهم لتطويرها، ودعاهم إلى الاجتهاد فى العمل لرفع شأن جامعة كفر الشيخ.



وصرح "القمرى"، بأن الإفطار الجماعى يؤكد التواصل المستمر بين جميع أسرة أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة والعاملين والطلاب والمجتمع المحيط مسلمين ومسيحيين، حرصًا على مد أواصر التواصل وبث روح التعاون والتقارب بين الجميع.



وعبر "القمرى"، عن سعادته بالتواجد وسط منسوبى الجامعة فى هذه الأجواء الرمضانية، للإفطار معًا على مائدة واحدة تجمعها روح المحبة والألفة، مشيرًا إلى أن هذا اليوم هو لقاء مميز من كل عام خلال شهر رمضان الكريم لتجديد العهد مع العاملين بالجامعة لاستكمال مسيرة النجاح.