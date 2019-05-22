الحكم بالإعدام على الآنسة أم كلثوم (صورة)

منذ أسابيع ومحطة إذاعة إسرائيل تذيع كل يوم "نص" الحكم الذى أصدرته السلطات الصهيونية ضد الآنسة أم كلثوم والسيدة سليمة باشا، والسيدة سهام رفتى.



وهذا الحكم يقضى بإعدام المطربات العربيات الثلاث بتهمة "إثارة الجماهير الشعبية فى البلاد العربية ضد الصهيونية".



والاتهام الذى وجهته السلطات الصهيونية ضد الآنسة أم كلثوم هو أنها تغنى أغنية فلسطين وتثير الشعب المصرى ضد الصهيونية وتستفزه للجهاد، وتردد على مسامعه أغنية "ولكن تؤخذ الدنيا غلابا".



ويتهم الصهيونيون المطربة العراقية سليمة باشا بأنها ألد أعداء الصهيونية فى بغداد، وأنها تحرض الشعب العراقى ضد الصهيوينين المسالمين!!.



أما التهمة الموجهة إلى سهام رفتى، لأنها تقوم بالترفيه عن جنود العرب فى الجبهة الشمالية وتغنى لهم: "مرحى مرحى بالملايين.. قتل وجرحى لفلسطين".



وقد سبق للصهيونيين أن أصدروا أكثر من "30" حكمًا بالإعدام ضد شخصيات عربية كبيرة منها: سماحة، مفتى فلسطين، وفوزى قماوقجي وعزام باشا وجميع أعضاء الهيئة العربية العليا بتهمة تحريض الشعوب العربية على محاربة الصهيونية.