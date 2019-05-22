حبس عاطلين لسرقتهم توك توك بالمرج

قررت نيابة المرج حبس عاطلين لسرقتهم توك توك بمنطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم احمد م 25سنة، ربيع م 26 سنة عاطلين واعترف المتهمين بإرتكابهم واقعة سرقة التوك توك من داخل مخزن بمنطقة المرج.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقي قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي يفيد بسرقة التوك توك الخاص بهم من داخل مخزن وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وتبين أنهم أحمد م، ربيع م عاطلين وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائعة سرقة التوك توك بهدف بيعه نظرا لمرورهم بضائقة مالية وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.