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الخميس 23/مايو/2019 - 05:44 ص

تفاصيل إيقاف 100 ألف فرد من منظومة التموين

منظومة التموين
منظومة التموين
صلاح عامر
dostor.org/2639714

كشف الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، عن إيقاف 100 ألف فرد مستفيد من البطاقات الذكية غير مستحق للدعم من صرف مقررات التموين خلال المرحلة الأولى والثانية من محددات الاستبعاد، وإيقاف 415 ألف بطاقة ذكية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة.

وقال "مدكور"، في تصريح لـ"الدستور"، إن الوزارة تدرس تنقية البيانات على البطاقات من غير المستحقين في هذه الحالة سيتم فلترة الدعم من غير المستحقين للدعم وإعادة توجيه الدعم الذي يتم توفيره ليصب لصالح الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية الاجتماعية كنوعًا من الحماية الاجتماعية، معلقًا: "خدنا الدعم من الفئات القادرة إلى الفئات غير القادرة"، وهذه هي تطبيق العدالة الاجتماعية في التوزيع ولايترك الدعم على المشاع يحصل عليه من يستحق وغير مستحق.

وتوقع أنه مع تطبيق هذا المقترح سيتم تحسين ولإعادة كفاءة الدعم لمستحقيه الفعليين وسيزيد قيمة الدعم للفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية والذي ما يتم استهدافه خلال المرحلة المقبلة ليلقى اهتمامًا كبيرًا.

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