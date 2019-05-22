إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ الأحد

تُجرى مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، استعداداتها على قدم وساق، للانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية، حيث يتم حاليًا أعمال الفرز والرصد والمراجعة، من المُقرر أن تُعلن النتيجة مساء يوم الأحد القادم.



ومن جانبها، تابعت الدكتورة بثينة عبدالله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على مدار الأيام الماضية أعمال التصحيح، من خلال المرور اليومى على كنترولات الشهادة الإعدادية فى 13 ادارة تعليمية.



وشددت "كشك" على مراجعة ورقة الإجابة بكل دقة، وعدم ترك أجزاء غير مصححة، حتى لا يتعرض المصححون والمراجعون للمساءلة القانونية، ولإعطاء الطلاب حقوقهم.



جدير بالذكر أن نحو 52 ألفًا و331 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ قد أدوا امتحانات الفصل الدراسى الثانى على مدار 5 أيام خلال الأسبوع الماضى، على مستوى الإدارات التعليمية البالغ عددها 13 إدارة، فى 318 لجنة بنطاق المحافظة.